PSV-Milan Amichevole | 30-12-2022 ore 18 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilcompleta la preparazione in vista del ritorno in campo in campionato, il 4 gennaio sul campo della Salernitana, con la trasferta al Philips Stadion contro il Psv Eindhoven. Gli uomini di Pioli a dicembre hanno scelto un calendario di amichevoli di alto livello e dopo Arsenal e Liverpool e le due sconfitte contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Prove generali per un nuovo ruolo. Domani, nel test amichevole contro il, De Ketelaere sarà schierato da Pioli nel ruolo di attaccante. Qualora Giroud non dovesse essere al top per la sfida di Salerno sarà proprio il belga a sostituirlo.Domani sera, alle ore 18.15 , al 'Philips Stadion' di Eindhoven, si disputerà il match amichevole. Prima di scoprire dove vederein diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match. Ultimo test amichevole per i rossoneri di Pioli prima della ripresa della ...MilanNews.it Come riporta il sito ufficiale del Milan, dopo l'allenamento di stamattina, la squadra rossonera proseguirà anche domani a Milanello la sua preparazione in vista… Leggi ...Siparietto in diretta tra lo Youtuber americano I Show Speed e il giocatore portoghese del Milan Rafael Leao. Durante uno show, il primo ha infatti domandato al calciatore lusitano: “Che squadra è il ...