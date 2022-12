Piovono altri missili russi in Ucraina Pace di Zelensky rifiutata

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La "formula di" avanzata dal Presidente ucrainoè statadallaa. «E' evidente che Kiev non è pronta al dialogo», ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista a Ria novosti; «accarezza l'illusione di ottenere, con l'aiuto dell'Occidente, il ritiro delle nostre truppe dal territorio russo del Donbass, Crimea, Zaporozhzhia e Kherson, il pagamento delle riparazioni da parte dellaa e tribunali internazionali e simili. Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni», ha sottolineato Lavrov. Intanto continuano le esplosioni in diversi quartieri di Kiev, secondo i media ucraini. Il governatore di Zhytomyr Vitaliy Bunechko ha dichiarato che razzistanno piovendo sulla regione, il ...

