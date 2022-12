Pedullà | “Ounahi ha stregato il Napoli | rapporti allacciati con gli agenti”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Calciomercato– Azzedinepiace al club di Aurelio De Laurentiis. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato con gli. Le ultime novità su Azzedine, vengono dare da Alfredo, esperto di calciomercato di Sportitalia. Attraverso il suo sito ufficiale scrive: “Azzedineè il nuovo che avanza e su questo non ci sono dubbi. Anzi, potremmo aggiungere che si tratta del nuovo che è avanzato, la ribalta Mondiale con il Marocco ha consacrato il classe 2000 dell’Angers. Ilè rimasto, come già raccontato qualche giorno fa, dalla sua recita in Qatar. Anche perché aveva allacciato contatti con il suo entourage prima della rassegna, ripromettendosi di riparlarne nelle settimane successive. ...