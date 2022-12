Sport Mediaset

Con rialzi a due cifre spiccano(13,6%), Bolzano (12,2%), Treviso (11,8%), Trieste (11,4%) e ... i maggiori a Bologna (6,9%) e Palermo (5%), poi a scendere(2,4%), Firenze (1,5%), Roma (1%)...Rialzi a due cifre sono stati registrati a:: 13,6%; Bolzano: 12,2%; Treviso: 11,8%; Trieste: ... Distanziati ci sono:: 2,4%; Firenze: 1,5%; Roma: 1%; Napoli: 0,9%. A Milano i prezzi ... Monza-Torino 1-4: gli highlights | Video Il centrocampista del Monza Stefano Sensi in un'intervista al Corriere della Sera è tornato a parlare del suo infortunio: "Più che un pianto dettato dal dolore era causato dalla paura. Avevo sentito l ...I prossimi avversari dell’Hellas sembrano pronti alla partita del prossimo 4 gennaio Il Torino si presenta alla sfida contro il Verona in ottima forma: i granata hanno infatti battuto per 1-4 il Monza ...