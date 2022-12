Michelle Hunziker in vacanze sulla neve con Tomaso Trussardi c’è anche Serena Autieri

(Di giovedì 29 dicembre 2022)di nuovo insieme. Dopo Natale eccoli in montagna in vacanza. I due testimoniano l’armonia ritrovata sui social con delle Instagram Stories in cui apparel’amica. Sono ancora ex o nel frattempo sono tornati ad essere una coppia? A Nataleha postato dei selfie

Sky Tg24

...la chimica dei protagonisti - il suddetto De Luigi e Virginia Raffaele - che a tratti sembrano usciti da Love bugs in cui il comico e regista ha fatto palestra di coppia comica con. ...Selvaggia Lucarelli infastidita dal bimbo che piange (per ore) in aereo: ecco le sue parole, bikini a sorpresa sulla neve: 'Sembra una 20enne, altro che nonna', ... Da Michelle Hunziker ai Ferragnez, le vacanze dei vip. FOTO Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma per la prima volta. Un'attesa che rende super felice anche sua madre Michelle, che su Instagram ha appena pubblicato una tenera foto nella quale accarezza il p ...Sebbene Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non siano tornati ufficialmente insieme, la coppia continua a frequentarsi con una certa assiduità. Dopo aver cenato in uno dei ristoranti più esclusivi di ...