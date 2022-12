Lotito | ByoBlu e i malori improvvisi

Leggi su butac

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Oggi velocissima menzione su quanto detto dal presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ai funerali del coach del Bologna FC Sinisa Mihailovic. La prima cosa che vogliamo riportare è che nessuno dei virgolettati che abbiamo visto circolare riporta con precisione le parole di, che potete ascoltare in versione completa qui, sul canale YouTube di Noi BiancoCelesti: Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche perché ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate… adesso non voglio fare io né lo scienziacoso (sic), al tipo di stress al tipo di chiamiamole anche di cure ma…vengono “apprestate” all’epoca (sic), insomma, voglio dire anche quello che è successo adesso con i vaccini, nessuno lo sa quello che possono determinare. Servono in questo momento, quindi vengono fatti, però ecco troppo spesso ricorrono questo tipo di malattie. ...