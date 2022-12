La forte denuncia di Crosetto e i veri problemi della dirigenza pubblica

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Messaggero del 28 dicembre apriva con un titolo a 8 colonne “Pa via i burocrati del no”. Nell’occhiello si riferiva a un’intervista del ministroDifesa Guido. La sintesi del cuore dell’intervista recitava: “In alcuni posti chiave ci sono funzionari con mentalità vecchie, bisogna usare il machete per rompere le catene”. Si tratta di un’intervista con toni molto franchi e diretti e sul vero statocosì come la incontra il nuovo governo. Un’intervista che fa riflettere. Perché il ministro non è solo tra i fondatori di Fratelli d’Italia, ma è l’esponentenuova classe di governo che meglio conosce le questioni aperte nellaamministrazione, anche ma non solo per la vecchia e sana scuola democristiana che ha alle ...