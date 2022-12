Il calcio piange Pelé | aveva 82 anni e combatteva con un tumore al pancreas

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilbrasiliano, al pari di quello amato da tutti i cittadini del mondo,la morte del leggendario calciatore. All’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, da diversicon unal, che nell’ultimo mese lono costretto a passare le feste natalizie all’interno di un ospedale nella città di Sao Paulo. E’ morto tra il calore della propria famiglia, che non ha fatto mai mancare il proprio sostegno al leggendario “10” verdeoro. su Il Corriere della Città.

il mondo del: Pelé non ce l'ha fatta, dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare. O Rei aveva 82 anni e a darne notizia è stata la figlia. Segue servizio completo Leggi i ...Ilmondialela scomparsa della leggenda brasiliana Pelé . Ricoverato da tempo in ospedale per un tumore al colon, l'uomo si è spento all'età di 82 anni proprio nella struttura. Vincitore di ... Addio a Pelé, il mondo piange il Re del calcio La scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi, insieme a Maradona, ha sconvolto gli appassionati di calcio dell'intero pianeta ...