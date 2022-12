Ibrahimovic e il ritiro | spuntano due ipotesi sul suo possibile futuro!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Zlatansta programmando il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco. A 41 anni compiuti, però, è inevitabile che gli anni di carriera non possano essere ancora molti. Motivo per il quale, secondo Tuttosport, lo svedese sta iniziando a prendere in considerazione leper il suo futuro lontano dal campo. Ibra Milan dirigenza Le principali opzioni che Ibra sta tenendo in considerazione sono due, ed entrambe prevedono che il suo futuro sia ancora rossonero. La prima prevede il suo affiancamento a Paolo Maldini e Frederic Massara nella gestione sportiva del club rossonero, la seconda, invece, lo vedrebbe impegnato a dare una mano a Stefano Pioli, mettendo a disposizione la sua forte personalità ed esperienza nella crescita della squadra e dei singoli ...