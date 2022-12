Greta Beccaglia | 'Non è normale che un uomo si senta autorizzato a toccarti Ma ora altre donne mi insultano'

Fanpage.it

Risultato, l'uomo è stato giudicato quale delinquente e i magistrati lo hanno condannato a un anno e mezzo di reclusione; non solo, egli dovrà versare 10 mila euro alla signorina,, e ...Leggi anche >dopo la condanna: 'Una vittoria per tutte le donne. Ricevo ancora insulti e minacce' Minacce e rapine Le dieci rapine, fra tentate e consumate, risalgono tutte ai primi ... Greta Beccaglia legge le minacce subite dopo la condanna del ... Ricordate la vicenda della partita finita alla ribalta nazionale non tanto per motivi sportivi (Empoli - Fiorentina 2-1) quanto per un fatto accaduto alla fine, durante un'intervista andata in onda su ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...