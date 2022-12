Dakar 2023 | Al Attiyah indica l' avversario numero 1

Motociclismo.it

Laè ai blocchi di partenza. Prologo il 31 dicembre dal Sea Camp , poi prima vera frazione contro il tempo a Capodanno e altre 13 prove speciali per mettere in bacheca la vittoria. Nasser Al ...Oltre, quindi, alla voglia di ripetere quanto accaduto nel 2021, si aggiunge quella di riscatto per la delusione accusata quest'anno: ritirarsi da campione in carica è stato a dir poco frustrante, ... Dakar 2023: il 31 dicembre la partenza. Come seguire la gara in TV Toyota parte con i galloni di campione in carica alla Dakar e nel mondiale rally raid. Nasser Al Attiyah parla dei rivali Loeb, Sainz e Peterhansel: "Audi No che non è svantaggiata" ...Hyundai Motorsport ha provato diverse novità aerodinamiche nel test svolto questo mese in Finlandia in vista della stagione 2023 del WRC. Ecco una nuova ala e un muso per ridurre il drag.