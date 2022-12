Covid Cina | Bignami | Rischi su triangolazioni dei viaggi Risposta nazionale adeguata

WIRED Italia

Per questo dobbiamo fare una grande attenzione a ciò che arriva dalla. Siamo così sicuri di essere coperti per omicron La dose di richiamo l'ha fatta meno del 40% degli over 75. Insomma i ...Il 2022 inizia sotto il segno di Omicron, la variante più contagiosa e finisce con Gryphon e il boom dei contagi dallache sta facendo tremare il mondo. Ilc'è ancora ma negli anni abbiamo imparato a conviverci: eppure, quando sembra che il virus faccia meno paura e l'Europa viva finalmente il ritorno alla ... Covid-19: cosa sappiamo sulla nuova e preoccupante ondata in Cina Milano, 29 dic. (askanews) - Al momento la situazione dei contagi da Covid-19 in Italia 'è sotto controllo' e le notizie che arrivano ...Italia e altri paesi impongono test a chi arriva in aereo da Cina Shanghai , 29 dic. (askanews) - La situazione pandemica in Cina sta esplodendo. Gli ospedali sono presi da'assalto e sono ...