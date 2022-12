Bimbo di 6 anni pestato dal compagno della nonna | indagata anche lei

RaiNews

Il bambino, di 6, è stato ritrovato in gravi condizioni ed ha riportato fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e un polmone collassato. Adesso, è ricoverato in prognosi ...Svolta delle indagini suldi 6trovato in gravi condizioni in strada a Ventimiglia, lo scorso 19 dicembre. Il piccolo non era stato investito ma picchiato a sangue dal compagno della nonna che è stato interrogato a ... Bimbo ferito in strada a Ventimiglia: picchiato dal compagno della nonna Aveva raccontato agli inquirenti che il bambino era stato investito da un'auto pirata, ma i sospetti su di lui sono aumentati quando dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza non è emerso ...