Tour de Ski 2023 | cambia il programma del 1° gennaio in Val Müstair

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)il format di gara della seconda tappa delde Skivalido per la Coppa del Mondo 2022-di sci di fondo: a causa dell’attuale situazione nevosa critica, l’utilizzo del percorso in Val(Svizzera) deve essere adattato e comporta un cambio di format per le gare del 1°. L’inseguimentoto di 10 km in tc sarà sostituito con una mass start di 10 km in tc. Gli orari di inizio rimangono quelli previsti. Confermata per sabato 31 dicembre 2022 la sprint in tl. Invariato il resto del: lunedì 2 riposo e trasferimento ad Oberstdorf, in Germania, dove ci saranno martedì 3 la gara distance tc con partenze ad intervalli e mercoledì 4 la pursuit tl, infine riposo e trasferimento in Val di Fiemme ...