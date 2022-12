Oltre 200 auto coinvolte in un incidente a causa della nebbia | il maxi-tamponamento in Cina Ecco le incredibili immagini

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Unha coinvolto200sul ponte Zhengxin Huanghe nella città di Zhengzhou, in. L’, secondo i primi rilievi, è statoto dalla. Leaeree mostrano scene caotiche con centinaia divetture, furgoni e camion – molti dei quali si sono schiantati l’uno contro l’altro – ammucchiati su un tratto dell’strada. Adell’, una persona ha perso la vita: come hanno riferito i media statali, molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e i vigili del fuoco hanno inviato 11pompe e 66 uomini per soccorrerli. Il servizio meteorologico ha segnalato che la visibilità in ...

Milano Finanza

... nel corso dell'anno che verrà, circa 240mila tonnellate di immondizia "tal quale":il 25% ... Il fermo di queste due opzioni, che valgonotonnellate al giorno, per ora è stato fronteggiato con ...Nel complesso, i bus notturni dovrebbero percorrere.000 chilometri all'anno: saranno impiegati ... "E' una proposta ambiziosa e lungimirante - sostiene Corsini - che vaalla semplice idea di ... Come spendere nei tempi previsti gli oltre 200 miliardi del Pnrr ... Una persona è morta dopo che oltre 200 veicoli sono stati coinvolti in un gigantesco tamponamento su un ponte nella città cinese di Zhengzhou, in quel momento avvolta da una fitta nebbia. Lo afferma l ...Con oltre 29 metri di lunghezza e quasi 8 di larghezza, l’ultima creatura del cantiere napoletano offre spazi per il giorno adattabili a ogni esigenza e una zona notte di cinque cabine ...