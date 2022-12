Il Post

Rischia di trasformarsi in un disastro globalerestrizioni anti Covid in Cina e lo stop alla quarantena che entrerà in vigore'8 gennaio, pochi giorni prima del capodanno cinese,......53 dollari al barile, tra la spinta data dall'...'oro ha chiuso in rialzo di 18,90 dollari,'1,05%, a 1.814,80 ... L’allentamento delle restrizioni in Cina sta preoccupando vari paesi