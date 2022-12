Il Papa invita a pregare per Ratzinger | È molto ammalato

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) AGI -Francesco nell'udienza di oggi ha fatto appello per "una preghiera speciale per ilemerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa". "È, che Dio lo consoli e lo sostenga fino alla fine in questa testimonianza di amore alla Chiesa", ha detto il pontefice, che ha ricevuto oggi nella sala Nervi i pellegrini polacchi. "Dio porti consolazione ai nostri cuori turbati dal dramma della guerra in Ucraina e in altri punti del mondo", ha proseguito Bergoglio, "impartisco alle famiglie polacche e ucraine che si trovano nella vostra patria la mia benedizione". "Oggi nella Festa dei Santi Innocenti pensiamo ai più piccoli, a tutti i bambini che soffrono lo sfruttamento, la fame e la guerra. Che il Signore ci aiuti a proteggerli e sostenerli", ha aggiunto. "No alla caricatura del Natale" ...