Ciclocross | Superprestige 2022 | a Diegem tra le donne vince Puck Pieterse | sesta Silvia Persico

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ancora grande spettacolo nel. Prosegue senza soste la stagione: sempre in Belgio, sempre, appuntamento nella notturna di. Al femminile primo successo nella competizione quest’anno per: la neerlandese si era già imposta tre volte in Coppa del Mondo, quarta vittoria totale in questo spezzone diper lei. La 20enne della Alpecin-Deceuninck è riuscita a dominare la gara, andando all’attacco nelle prime fasi, gestendo un margine importante sulle rivali e chiudendo in solitaria con il tempo di 44’09”. Battuta le connazionali Shirin Van Anrooij, della Baloise Trek Lions, e Ceylin del Carmen Alvarado. Altra buona performance per: la campionessa italiana di specialità si conferma in un ottimo ...

Eurosport IT

Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Tom Pidcock si stanno fronteggiando a viso aperto nel, dando vita a spettacolari sfide tra Coppa del Mondo e. I tre fuoriclasse del pedale non si fermano durante l'inverno e tengono viva la gamba in vista della stagione su strada.Ancora una volta potremo assistere ad un'emozionante sfida per ilcon i migliori atleti in campo internazionale che si affronteranno neldi Diegem : dopo la prova a dir poco spettacolare di ieri neldi Heusden - Zolder, si ... Superprestige - Mathieu van der Poel perde il pedale in volata, vince Wout van Aert: rivivi il pazzo finale di Zolder Oggi la sesta prova stagionale della Superprestige: si va a Diegem, che torna nel calendario del ciclocross dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19. In molti avranno le gambe ancor ...Ancora una volta quest’oggi potremo assistere a un’altra emozionante sfida per il ciclocross con i migliori corridori in campo internazionale che si affronteranno nel Superprestige di Diegem 2022: dop ...