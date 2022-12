leggo.it

Era uscito di casa con il suo cane al guinzaglio quando è stato travolto sulle strisce pedonali da un'utilitaria. Un uomo di 44 anni è morto dopo ieri, 27 dicembre, a Missaglia ( Lecco ) poco dopo l'...La folla è letteralmente, c'è chi ha fatto la scalata per arrivare in cima all'Obelisco (rischiando anche inutilmente visto il cambio di percorso), chi ha dipinto al suacon i colori ... Auto impazzita li travolge sulle strisce: morti un uomo di 44 anni e il suo cane Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Era uscito di casa con il suo ...Un uomo che scende dalla propria macchina per entrare in un tabacchino e un’auto impazzita che va fuori strada, travolge la macchina appena parcheggiata e solo per un’inspiegabile fortuna non colpisce ...