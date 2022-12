Arsenal | pronta la prossima statua all'Emirates | ecco chi sarà ritratto

Calcio News 24

... così come l'inizio della sessione invernale di calciomercato che èad infiammare alcuni ... dove il principale interesse arriva dall'di ...Secondo quanto viene riportato dal Telegraph , l'ha accolto di buon grado la richiesta dei propri tifosi di omaggiare Wenger con una statua ,entro la fine del 2023 e che verrà ... Arsenal, pronta una statua per Wenger Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’Arsenal è pronto ad inaugurare una statua per Arsene Wenger, storico allenatore francese dei Gunners. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Telegraph, l’Arsenal sarebbe p ...