Amici 22 | anticipazioni 15esima registrazione del 3 gennaio | i verdetti dei professori su Samuel | Niveo e Rita

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Manca pochissimo per la riapertura degli studi di. Gli allievi del famoso talent show condotto da Maria De Filippi torneranno a esibirsi davanti agli occhi della giuria per convincerli di mersi un posto in finale. La quindicesima puntata della ventiduesima edizione disarà registrata martedì 3, ma sarà possibile vederla domenica 8 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::22, una sorpresa per Wax: il cantante resta di sasso e poi scoppia a piangere ‘Che vergogna’2022/2023, spuntano i nomi dei nuovi giudici serali: in lizza due pupille di Maria De Filippi Nuovo crollo ad, Mattia sta male e Maria De Filippi interviene: ‘Lei è ovunque, devi ...