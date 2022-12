Abel Hernandez | il declino dell'altra Joya | la promessa di Palermo infranta da birra e infortuni

ItaSportPress

Ritorno a casa a distanza di 13 anni per l'attaccante uruguaiano. L'ex calciatore che ha militato in Italia anche nel Palermo ha, infatti, appena firmato un nuovo contratto col "suo" Penarol , squadra che aveva lasciato nel 2009 per tentare l'...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Continua il girovagare di, ex attaccante del Palermo . L'uruguaiano è ufficialmente tornato al Peñarol , squadra che lo ha 'lanciato' e dove si è messo in mostra prima del trasferimento in Italia con la maglia ... L’ex Palermo Abel Hernandez torna a casa: ha firmato col Penarol 13 anni dopo l'addio del 2009, eccolo di nuovo vestire la divisa del club che lo ha lanciato nel calcio. L'attaccante è ufficialmente un nuovo giocatore del Penarol.La emoción de estar en Casa pic.twitter.com/h2tk0ysmqx — PEÑAROL (@OficialCAP) December 27, 2022. Peñarol, Abel Hernandez torna a casa dopo 13 anni. L’attaccante uruguagio aveva lasciato il club ne ...