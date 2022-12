Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)DEL 27 DICEMBREORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA ANCORA LA VIA DEL MARE, IL TRAFFICO RIMANE FORTEMENTE CONGESTIONATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. NEL SENSO OPPOSTO CODE A PARTIRE DA CENTRO GIANO. SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZACAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INFINE, SULLA FERROVIA METRE RICORDIAMO CHE SONO SOSPESI LAVORI NOTTURNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 GENNAIO, QUINDI, TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. GLI ORARI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO Servizio fornito da Astral