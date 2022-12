Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)DEL 27 DICEMBREORE 08:30 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SITUAZIONE DEL TRAFFICO TUTTO SOMMATO TRANQUILLA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA PER CHI È IN VIAGGIO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO DIREZIONE NAPOLI. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA PONTINA A PORTO BADINO NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE BADINO, IL TRAFFICO PESANTE È DEVIATO SUL PERCORSO DELLA MIGLIARA 53 IN DIREZIONE APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ASULLA METRO A IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE TRA SANGIOVANNI E COLLIALBANI DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL ...