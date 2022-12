Tenta il colpo su un’auto in sosta ma ci sono i carabinieri | arrestato

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa spaccato il vetro diinlungo corso d’Amato, a Casoria, in provincia di Napoli, e con una chiave telescopica ha minacciato le due persone che erano all’interno. Ma ha fatto tutto davanti aiche lo hanno bloccato e. A finire in manette per rapina aggravata Salvatore Lettera, 45enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine. L’intera azione si è svolta davanti agli occhi dei militari che erano alle spalle del 45enne, arrivato sul posto con uno scooter. Disarmato e bloccato prima che potesse fuggire, Lettera è stato portato in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

