Signorello | l' operaio nella vigna del Divo Giulio 

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Montatura spessa e lenti a fondo di bottiglia, Nicolafu per Roma non un simbolo, ma due. Roma città che abbracciava tra i suoi figli gli italici, più papalina però che non imperiale; Roma che cresceva, si sviluppava, sognava un megastadio che mai è arrivato, nonostante i sogni di Viola (altro italico abbracciato) e di Pallotta (italico anch'egli, ma se n'è andato). Insomma, Roma democristiana, che a leggere le pagine dell'Insolera fu, a parte un piano regolatore a firma Aldo Moro, neghittosa sregolatezza più che genio e vai a dargli torto. Ma anche Capitale, per la prima volta vissuta come tale dopo gli eccessi di un Ventennio di retorica. Sì, perché è a lui, andreottiano di serietà comprovata e accertata, che in fondo si deve molto degli avvenimenti futuri. A lui, alla sua sconfitta dopo le vittorie olimpiche. Ci spieghiamo: Nicola ...