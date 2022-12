Sci | Cdm | Shiffrin trionfa nel gigante di Semmering e Bassino terza

(Di martedì 27 dicembre 2022), 27 dic. -(Adnkronos) - Mikaelaha vinto di prepotenza il primo dei due giganti femminili di Coppa del mondo in programma a(recupero di quello cancellato a Soelden). La statunitense è stata brava ad amministrare il vantaggio ottenuto alla fine della prima manche – dove aveva letteralmente fatto il vuoto dietro sé –, terminando con il tempo complessivo di 2'07”18. Per la nativa del Colorado si è trattato del quinto sigillo sulla pista austriaca, che significa anche la 78esima vittoria in carriera (15esima nella specialità) e del podio numero 125. Seconda a 13 centesimi Petra Vhlova: la slovacca ha messo in scena una prova super nella seconda run sulla 'Panorama', rimontando ben 60 centesimi aper conquistare il 62° podio sul massimo circuito. Straordinaria Marta ...

Agenzia ANSA

Ancora un podio per l'azzurra Marta Bassino, terza nel terzo gigante stagionale che a Semmering ha recuperato Soelden. L'azzurra - con una vittoria, un secondo ed un terzo posto su tre gare - mantiene la leadership nella classifica di specialità. I risultati e la classifica del primo gigante femminile di Semmering, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sinfonia numero 78 della straordinaria carriera di Mikaela Shiffrin, che gestisce il grande vantaggio accumulato nella prima manche e si prende il gradino più alto del podio.