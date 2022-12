Sci alpino | seconda prova discesa Bormio 2022 | orario 27 dicembre | programma | tv | startlist | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022)cronometrata ain vista delladi domani. Sarà una giornata importante, perchè è anche l’ultima per mettere a posto tutti i dettagli per la gara del giorno dopo. Il primo impatto sulla Stelvio è stato positivo per i colori azzurri, visto che Christof Innerhofer ha realizzato il miglior tempo davanti al canadese James Crawford e al sorprendente francese Adrien Fresquet, partito con il pettorale 61. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.05 LA DIRETTA LIVE DELLADELLADIDALLE 11.30 Settimo posto per Mattia Casse, reduce dal podio in Val Gardena, nono per un ottimo Pietro Zazzi. Buone indicazioni anche da Dominik Paris, undicesimo al traguardo appena davanti ad ...