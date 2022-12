Renault | - L' ultima Mégane R S debutterà a Tokyo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Laha confermato la propria partecipazione alAuto Salon 2023 e ha annunciato il debutto dellaR.S. Trophy Limited Edition. Non esistono per ora dettagli o teaser di questo modello, ma con ogni probabilità si tratta della serie limitata che chiuderà sia la carriera della quarta serie dellasia quella del reparto RS. Nei prossimi anni, infatti, sarà il marchio Alpine a occuparsi di tutte le attività sportive e dei modelli ad alte prestazioni, mettendo fine alla lunga serie di prodotti griffatiSport. 300 CV possono bastare. LaR.S. Trophy attualmente in commercio è basata sulla variante restyling dellaed è spinta da un 1.8 turbobenzina da 300 CV con cambio automatico doppia frizione e trazione anteriore. Una serie ...

Quattroruote

I sedili dei passeggeri dellaTrafic sono " come già accennato " disposti di serie su tre ...a favore da non dimenticare riguarda le misure aerodinamiche e fonoassorbenti che rendono l'...Questo prevedeva un'architettura a V, al pari di Alfa Romeo, Ferrari, Hart, Honda e. In ... Quest', costituì una grossa innovazione nel campo della tecnologia e dei materiali. Il suo peso, ... Renault Mégane R.S. Trophy Limited Edition: debutto al Tokyo Auto ... La Trophy Limited Edition potrebbe essere il canto del cigno sia della quarta serie della segmento C sia del reparto Renault Sport, che verrà sostituito dalla Alpine ...Renault offre una lunga serie di veicoli; dalle berline più compatte fino ai monovolumi disponibili sia per trasporto di passeggeri sia come veicoli puramente cargo.