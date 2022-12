Padova | donna uccisa a coltellate in casa | grave il marito

Sky Tg24

Unaè stata trovata morta in casa oggi, 27 dicembre 2022, in via Galilei a San Martino di Lupari (). E' giallo sulle cause del decesso , sapppiamo che si tratta di unadi 84 anni, Maria Angela Sarto, il cui marito . G. M., è stato trovato in condizioni disperate e portato in ospedale ...Persona trovata morta in casa oggi, 27 dicembre 2022, a San Martino di Lupari, in provincia di. Si tratta di una. Gravissimo il marito, scoperto ferito nell'abitazione con un trauma cranico. Padova, donna lascia in eredità 102mila euro ai bambini malati di leucemia Parla un conoscente della vittima e del ferito di San Martino di Lupari. La moglie è stata trovata senza vita e l'uomo gravemente ferito, entrambi erano in casa.