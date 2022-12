Napoli | Zielinski via in estate | c’è Ounahi per sostituire il polacco

CalcioNapoli24

Ilsta pensando alla cessione in estate di Piotr: già individuato il possibile sostituto del polacco Come riferito da Repubblica, ilpotrebbe lasciar andare Piotrin estate per liberare spazio e soprattutto denaro per rinforzare la rosa. Azzedine Ounahi sarebbe il sosstituto individuato dal club azzurro, anche se l'...Ilsi guarda attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato . In particolar modo la società partenopea si prepara ad un'eventuale addio di Piotr, e la dirigenza è per questo ... Futuro Zielinski e Lozano, TMW - Ecco cos'accadrà la prossima estate: la situazione Il Napoli, in vista delle prossime sessioni di mercato, ha messo nel mirino un portiere classe 2001: la strategia di Giuntoli.Il Napoli si guarda attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato: piace Azzedine Ounahi, centrocampista dell'Angers.