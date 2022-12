Il rito degli emendamenti perditempo che servono solo per andare nei talk show

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Anche quest'anno si è svolto lo stucchevoledella «legge di bilancio», meglio nota al grande pubblico come «finanziaria» sebbene da molto tempo non si chiami più così. Forte di una maggioranza schiacciante, il governo comunque ha dovuto assistere alla Camera dei Deputati all'ennesimo rituale degno della prima repubblica, non certo di un mondo che vive nel 2022: ammirevole la pazienza di Giobbe del presidente di turno dell'assemblea, Giorgio Mulé, che grazie alla sua esperienza maturata al ministero della Difesa come sottosegretario aveva numerose armi, in questo caso dialettiche, da utilizzare. Nonostante la sua conduzione super partes ha dovuto subire le ire, le ironie, e le isterie, del parlamentare che maramaldeggiava sull'utilizzo della parola «fax», forse non sapendo che in tante amministrazioni esistono ancora le comunicazioni per mezzo dei telegrammi, ...