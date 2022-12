Franceschini | Schlein può essere la nuova leader del Pd

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - "Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina stanno cambiando tutti i punti di riferimento attorno a noi. In Europa, nel rapporto tra Stati e mercati, tra economia e ambiente, tra era digitale e diritti. Solo generazioni nuove possono capire e interpretare veramente questa stagione". Lo dice l'ex ministro e parlamentare Pd Darioin un'intervista al 'Corriere della Sera'. "ha 37 anni e tutte le caratteristiche culturali e personali perladel Pd in questo tempo nuovo. La generazione mia e di Bonaccini ha guidato il partito ai vari livelli dalla fondazione nel 2007 ad oggi e ora e' giusto che lasci il passo".