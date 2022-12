Donatella Bianchi scende in politica con i 5 Stelle alle Regionali Lazio Il PD | «Non può più condurre Linea Blu»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 27 dicembre 2022)(Foto US Rai)ha deciso dire in. La conduttrice diBlu è stata infatti scelta dal Movimento 5come candidata alla Regione. “Incarna perfettamente i valori del Movimento, rappresenta al meglio il nostro programma politico, sociale ed ambientale ed è un nome condiviso con le altre forze politiche, sociali e civiche con cui stiamo condividendo il percorso, a partire da Coordinamento 2050? ha dichiarato ad Avvenire il numero 1 dei 5, Giuseppe Conte. Lasfiderà dunque il candidato del centrodestra Francesco Rocca e quello del centrosinistra Alessio D’Amato. E proprio dal PD arriva la prima reazione in merito alla ...