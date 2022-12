Dc | è morto Nicola Signorello

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic (Adnkronos) - Ènella serata di santo Stefano, 96 anni, senatore della Democrazia cristiana per 5 legislature, ministro del Turismo e dello Spettacolo nel governo Rumor tra luglio 1973 e marzo 1974, e della Marina Mercantile nel governo Cossiga tra marzo e ottobre 1980 e sindaco di Roma dal 31 luglio 1985 al 10 maggio 1988. Lo annuncia la famiglia in una nota.

Il Post

L'ultimoammazzato aveva solo 21 anni. Il suo killer appena 17: gli ha scaricato addosso quasi quattro ... Quello diDi Rienzo è stato solo l'ultimo dei 15 omicidi contati nella provincia ...AGI - Ènella sera di Santo StefanoSignorello, 96 anni, senatore della Democrazia Cristiana per 5 legislature (V, VI, VII, VIII, IX), ministro del Turismo e dello Spettacolo nel governo Rumor ... È morto Nicola Signorello, ex sindaco di Roma, più volte ministro e senatore della Democrazia Cristiana Roma, 27 dic (Adnkronos) - È morto nella serata di santo Stefano Nicola Signorello, 96 anni, senatore della Democrazia cristiana per 5 legislature, ...Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Bollate, in provincia di Milano, dove i vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti intorno alle 7.57 presso la ditta Riam di Bollate in via S ...