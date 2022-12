Dana Saber svela la sua verità sui baci con Dayane Mello

Anche la nuova entrataha avuto qualcosa da precisare. Durante la diretta si è parlato della ragazza che, in pochissimo tempo, ha litigato con molte coinquiline. Un'entrata forte che ha ...Fin dall'ingresso dial GF Vip , il suo nome è stato associato a quello dell'amica Dayane Mello . La modella brasiliana però qualche giorno fa ha preso le distanze dalla gieffina, che ieri sera è stata avvisata ...Nella notte, dopo la puntata del GF Vip, Dana Saber sbugiarda Dayan, Romita esagera e Onestini attacca Soleil Altra notte tesa al Grande Fratello Vip, come sempre accade nel post diretta in prime time ...Dana Saber sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip è salita agli “onori della cronaca” per aver litigato in pochissimo tempo con buona parte dei ...