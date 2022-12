Cambogia | allarme per la morte di tre delfini

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Tred’acqua dolce di una specie in via di estinzione sono morti a distanza di 10 giorni l’uno dall’altro, allarmando gli ambientalisti della. Ladi un terzo delfino sano in un periodo così breve indica “una situazione sempre più allarmante e la necessità di un’intensa attività di contrasto negli habitat dei”, ha dichiarato la sezione locale del Wwf. Il primo censimento deiIrrawaddy in, nel 1997, ha stimato una popolazione totale di circa 200 esemplari. Nel 2020, si riteneva che la popolazione fosse scesa a 89 esemplari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

