Borussia Dortmund | la decisione di Moukoko

La Gazzetta dello Sport

... Giorgio Scalvini , 19 anni compiuti l'11 dicembre, nazionale di Mancini che piace molto a Inter, Liverpool, Bayern,e Matteo Ruggeri , 20 anni, nazionale Under 21 che alle spalle ...In rampa di partenza c'è McKennie , che piace in Premier al Tottenham e in Bundesliga al, che sta per cedere Bellingham al Real Madrid. La valutazione dell'americano balla tra i 15 ... Borussia, il caso Moukoko: il “bambino d’oro” va a scadenza... I catalani sarebbero inoltre la prima scelta di Moukoko e tutto sembra andare verso la direzione di un accordo Youssoufa Moukoko è sempre più lontano dal Borussia Dortmund. Dal primo luglio sarà liber ...Non resterà al Borussia Dortmund il baby talento Youssoufa Moukoko che, con il contratto in scadenza a giugno 2023, ha deciso di rifiutare le proposte di rinnovo arrivate dal ...