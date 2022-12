Borini ad un passo dal ritorno all’Hellas Verona

Goal.com

... uno per reparto: Viviano in porta, Biraschi in difesa, Ricci a centrocampo,, che ha ... sta rischiando di far compiere unindietro al club: "La cura tattica degli italiani nel preparare ...E' decisamente un buon segnale ed unavanti rispetto alla sfida con la Juventus". Il ... Patrizia Panico COMO (4 - 3 - 3): Korenciova; Brenn, Kravets, Rizzon,; Karlernas, Hilaj (70' Pavan),... Borini a un passo dal Verona: possibile impiego già contro il Torino L'attaccante che gioca in Turchia con Pirlo vicinissimo al ritorno in Serie A. Il Verona punta a chiudere prima della ripresa del campionato.Calciomercato invernale 2022/2023: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in tempo reale in Serie A e negli altri campionati.