Ufficiale | Kean cambia agente e passa alla WSA di Lucci

Moiseha lasciato la Scuderia di Mino Raiola , attualmente gestita dall'avvocato Rafaela Pimenta , per affidarsi alla World Soccer Agency. Il giocatore della Juventus si è quindi uniti all'agenzia che fa capo al noto procuratore Alessandro Lucci, che gestisce anche i compagni di squadra alla Juve Bonuci. Moise Kean è tra i nomi caldi del mercato. Dopo aver contribuito in maniera significativa alla minirimonta della Juventus in campionato ecco la prima sterzata in ottica futura: il cambio del procuratore. Il classe 2000 lascia la scuderia di Enzo Raiola e Rafaela Pimenta per passare alla World Soccer Agency. Possibile svolta di mercato in vista.