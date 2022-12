Serie B | tutti i risultati delle partite delle 15

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Cagliari di Claudio Ranieri ha debuttato con una vittoria. La Reggina rimane in vetta dopo 3 punti con l’Ascoli Il Cagliari di Claudio Ranieri ha debuttato con una vittoria con i suoi rossoblù per 2-0 contro il Cosenza. La Reggina rimane in vetta dopo 3 punti in trasferta con l’Ascoli. Eccogare15. Ascoli-Reggina 0-1 – 64? Rivas (R)Benevento-Perugia 0-2 – 45’+1? Lisi (P); 83? Luperini (P)Cagliari-Cosenza 2-0 – 65? Lapadula (CA); 86? Lella (CA)Como-Cittadella 2-0 – 4? Arrigoni (CO); 73? Mancuso (CO)SPAL-Pisa 0-1 – 54? Sibilli (P)Sudtirol-Modena 0-2 – 22? Magnino (M); 81? Armellino (M)Venezia-Parma 2-2 – 45?, 50? Vazquez (P); 70? Pohjanpalo (V); 82? Pierini (V) L'articolo proviene da Calcio News 24.

NerdPool

Eccoi risultati ...Grazie, non è da... e te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene'. 'UN GIGANTE, MA ANCHE UN GRANDE ATTORE!' Sul set del film - un nuovo capitolo dellatv in cui Verdone interpreta sé ... Netflix: tutti i film e le serie in arrivo a gennaio 2023 in Italia! ABS Antifurto Airbag passeggero Cerchi in lega Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo Interni in materiale pregiato Fendinebbia Autoradio ESP Sedili regolabili ...Innanzitutto per la popolarità della serie: ha raddoppiato gli ascolti rispetto alla prima ... da Claudia Gerini a Paola Turci, tutti a complimentarsi per lei, orgogliosi di come una italiana abbia ...