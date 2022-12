Rosa Perrotta in ospedale a Natale | preoccupata per suo figlio

(Di lunedì 26 dicembre 2022)è andata inieri nel giorno diper il suo piccolo Ethan. Eraper ilpiù grande e non aveva torto. Il piccolo Ethan in questi giorni ha portato una fascia al braccio perché ha un problema al polso.racconta che ilera al parco con il papà ed è caduto, è tornato a casa con il polso dolorante ma era il 23 dicembre, un problema in un periodo di festa, ha quindi atteso, su consiglio dei medici ha messo la fascia al braccio per tenere il polso più fermo possibile. Da mamma attenta ha però capito subito che c’era qualcosa che non andava, che a suoil polso faceva male, che il dolore era importante, è la parte era anche un po’ gonfia. “Oggi sta un po’ ...

