Ronaldo all'Al Nassr | ci siamo | programmate le visite mediche

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cristianoè sempre più vicino al trasferimento a parametro zero all'Al: il fuoriclasse portoghese si appresta...

Sky Sport

- Georgina Rodriguez regala una Cristianouna Rolls Royce da qualche centinaio di migliaia ... La domanda è: darà la colpa'ex ministro Lamorgese - Non ho dubbi, come dice Repubblica , che a ...... morta " di infarto " dopo aver rifiutato di cantare a scuola un inno - lode dedicato' ... record poi infranto da Cristiano. È stato anche uno dei primi giocatori di origine iraniana ad ... Ronaldo all'Al-Nassr, parla il direttore sportivo: "Trattativa grossa, vediamo come andrà" Il fuoriclasse portoghese si appresta a legarsi all'Al-Nassr: visite mediche programmate dopo le fatiche mondiali col Portogallo.Quindi, oggi...: la rapina al figlio di Salvini, il doppio standard sui cinghiali di Roma e Di Maria - Anche oggi, causa vacanze di Natale, di notizie da commentare ce ne sono davvero poche. - Georgin ...