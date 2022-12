Perugia | Santopadre | «Dovremo fare aggiustamenti nel mercato»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Massimiliano, presidente del, nel post partita contro il Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Massimiliano, presidente del, nel post partita contro il Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni: «? La squadra non è da ristrutturare, ma. Siamo partiti presuntuosi e convinti di aver raggiunto step che invece vanno raggiunti con il lavoro continuo. Io per primo sono stato presuntuoso. Vittoria? Sono felice ma non abbiamo ancora fatto niente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

