(Di lunedì 26 dicembre 2022) Darwinè tornato a Liverpool dopo il Mondiale e oggi ha giocato nella partita contro l’Astonche non gli hanno riservato cori amichevoli Darwinè tornato a Liverpool dopo il Mondiale e oggi ha giocato nella partita contro l’Astonche non gli hanno riservato cori amichevoli. A seguito di diverse occasioni sbagliate, idella squadra di casa gli hanno cantato «Seiundi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Prima Salah , poi Darwinhanno regalato i tre punti al Liverpool, ma il Napoli non ha certo ... I tifosi azzurri in: testa all'Atalanta. Luca infatti non è preoccupato: "Due colpi fortunati, ...Tutto esaurito fin dal primo giorno, con ildi voci bianche al Teatro Munari e la Filarmonica allo Spirit de Milan, locale della Bovisa. Il freddo e il maltempo hanno costretto a rivedere alcune ... Nunez e il coro dei tifosi dell’Aston Villa: «Sei solo un Andy Carroll di merda» Darwin Nunez è tornato a Liverpool dopo il Mondiale e oggi ha giocato nella partita contro l’Aston Villa, tifosi che non gli hanno riservato cori amichevoli Darwin Nunez è tornato a Liverpool dopo il ...