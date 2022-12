Morto a 49 anni Fabian O’Neill | “El Mago” del calcio che giocò con Cagliari | Juve e Perugia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ieri all’età di 49in una clinica di Montevideo, dove era ricoverato in terapia intensiva a causa di una malattia epatica,, ex centrocampista della nazionale uruguaiana che in Italia ha vestito le maglie dintus e. Nato a Paso de los Toros il 14 ottobre 1973, era di discendenza irlandese ed era soprannominato “El” per le notevoli qualità tecniche, che portarono Zinedine Zidane a definirlo come “il giocatore più talentuoso che abbia mai visto giocare”. Mosse i suoi primi passi nel Defensor, squadra dilettantistica del suo paese. All’età di 15entrò a far parte nel settore giovanile del Nacional di Montevideo. Esordì con la prima squadra nel 1992 e lo stesso anno vince il ...