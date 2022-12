Liverpool | Klopp | 'Bellingham? Non mi piace parlare di soldi | facciamogli un favore'

ilmessaggero.it

...per seguire in diretta tv il Aston Villa -, appuntamento della diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. Si torna in campo dopo la sosta Mondiali e la formazione diè ...Assalto dela Elmas: chiamata diretta diElmas, pur non avendo strappato un posto da titolare fisso a Luciano Spalletti, è dunque un elemento decisamente importante per il centrocampo ... Liverpool, Klopp nel video di Natale: «Questa volta non canto: buon 2022 ma non vedo l'ora del 2023» Sofyan Amrabat è stato uno dei protagonisti del Mondiale, su di lui si scatena il mercato: offerta per il giocatore della Fiorentina ...Parte da Birmingham la rincorsa al quarto posto degli uomini di Klopp, reduci dal ko in Carabao Cup contro il Manchester City ...