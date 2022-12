Inter | Skriniar fa gola a tutti | 7 club su di lui!

...l'arrivo di Acerbi e la permanenza di, altro difensore che dovrà decidere a breve sul rinnovo, De Vrij è ottavo in assoluto nella classifica dei giocatori più impiegati nell', guidata ...... come dicevamo, il caso dell'. La Gazzetta dello Sport scrive: 'Per la sfida contro il Napoli ... Onana in porta, difesa titolare cone Bastoni al fianco di uno tra Acerbi e De Vrij, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...