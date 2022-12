Gf Vip | Scintille Tra Onestini e Nikita! Ecco Perché!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nuovo confronto tra Nikita Pelizon e Luca. A poche ore dalla diretta del Gf Vip, i due hanno litigato e pare proprio che non ci sia modo di farli riconciliare. I due gieffini sembrano parlare due lingue diverse e si accusano a vicenda.cosa é successo in queste ultime ore nella Casa di Cinecittà! Scontro infuocato trae Nikita Lucae Nikita Pelizon hanno di nuovo litigato al Gf Vip. Un ennesimo confronto finito in malo modo. Sembrano lontani ormai i tempi in cui i due sembravano ad un passo dall’iniziare una liason. Ad oggi, le cose sono cambiate tra loro ed ormai sembra che non vogliamo più rivolgersi la parola. È quello che si è intuito assistendo a quest’ultimo litigio. Ma cosa é successo? In sostanza,ha dato della bugiarda a Nikita. Secondo il suo ...