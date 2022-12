Franco Frattini | un grande “uomo del silenzio” Il ricordo di Tivelli

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 dicembre 2022), purtroppo scomparso da presidente del Consiglio di Stato in carica alla giovane età di 65 anni, come emerge dai tanti ricordi, articoli di stampa, “coccodrilli”, relativi alla sua figura, è stato soprattutto un civil servant, o se vogliamo dirlo alla francese un grand commis d’état. Egli per molti versi, come tale, è stato un “del”, anche quando incarnava importanti cariche come tra le altre quelle di ministro degli Esteri o di commissario europeo. Perfino in tali ruoli infatti non ha mai contribuito a quella sorta di “fiera del dichiarazionismo” (che pure lui vedeva e osservava), a quella “cicalecciocrazia”, quel confronto politico quotidiano che produce un suono che rimanda a quello delle cicale, continuo, ripetitivo, ma anche annoiante, fatto alla fin fine di un...